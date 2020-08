Genoa, offerta di acquisto da parte di una cordata italiana da Londra (Di lunedì 10 agosto 2020) Estate bollente per il calcio italiano. Dopo il passaggio tutto a stelle e strisce in casa Roma da Pallotta a Friedkin, anche il Genoa potrebbe cambiare proprietà. Stando a quanto riportato dall’Ansa una cordata italiana, guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, avrebbe presentato un’offerta di acquisto al presidente Enrico Preziosi. La capofila della cordata è Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Manfredi che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds. Alcuni contatti informali erano già stati avviati nelle scorse settimane con una prima verifica della situazione del club. Ma la formalizzazione dell’intenzione di ... Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Non solo la Roma, non solo fondi americani. Parte da una cordata italiana, guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, un'offerta di acquisto del Genoa. E' infatti stata fo ...

