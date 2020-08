Genoa, Nicola verso l’addio: ecco le tre ipotesi per la panchina rossoblù (Di lunedì 10 agosto 2020) Nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto all’ultima spiaggia grazie al successo interno contro il Verona, il Genoa non riconfermerà Davide Nicola. Ad affermarlo è ‘Il Secolo XIX’ che attorno alla panchina del Grifone disegna tre possibili scenari per il futuro. In pole c’è Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia che soltanto dopo aver concluso i playoff di Serie B farà chiarezza sulla sua situazione. Tra le alternative spicca anche Roberto D’Aversa, in dubbio la sua conferma Parma, e lo svincolato Rolando Maran dopo l’esonero al Cagliari a stagione in corso. Leggi su sportface

