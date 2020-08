Gelato al cioccolato fatto in casa con la ricetta di Carmelo (Di lunedì 10 agosto 2020) Per lo spazio dedicato al Gelato, in una delle ultime puntate della stagione di Ricette all’Italiana, il bravissimo Carmelo ha spiegato alla sempre attenta Annalisa come fare il Gelato al cioccolato in casa. Una ricetta che si può preparare senza troppe difficoltà con ingredienti che si possono facilmente reperire. Un consiglio quindi, alla portata di tutti. Non ci resta che prendere appunti per preparare con i consigli di Carmelo, il Gelato al cioccolato fatto in casa. Per preparare questo Gelato ci occorre comunque la gelatiera. E per chi se li fosse persi, ecco i consigli di Carmelo per la preparazione dei ghiaccioli alla pesca. Il ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Gelato cioccolato Scuola del Cioccolato Perugina, il Maestro Farinelli: "Ecco la ricetta del gelato alla stracciatella... fatto in casa" PerugiaToday Scuola del Cioccolato Perugina, il Maestro Farinelli: "Ecco la ricetta del gelato alla stracciatella... fatto in casa"

Ferragosto fa rima con buon mangiare. Ai tempi della doppia grave crisi (economica-sanitaria) molti resteranno a casa (niente vacanze). Ma il Ferragosto va festeggiato alla grande, almeno a tavolo. E ...

Gelato fatto in casa: la ricetta dei maestri cioccolatieri

Nata come festa pagana nell’Antica Roma e fatta coincidere con quella religiosa dell’Assunzione di Maria, il Ferragosto è sinonimo di riposo e di festeggiamenti. E, laica o religiosa che sia, rimane l ...

