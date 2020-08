Gattuso, una serata a Capri: cena con De Laurentiis. Il video (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo l’incontro a Capri con Aurelio De Laurentiis, ecco Rino Gattuso che si appresta a cenare con il presidente. Nel video si nota Ringhio zoppicare ma lui rassicura… Guarda il video video: Sportitalia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tancredipalmeri : Esce a testa altissima il Napoli. Due pali, recriminazioni, aveva di fronte una squadra più forte che si è ampiamen… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il f… - AlfredoPedulla : #Gattuso-#Napoli: incontro finito. Cordialità ma del rinnovo se ne riparlerà, oggi non è una strada spianata per i… - italiaregia : RT @100x100Napoli: Finita una stagione lunghissima, per il #Napoli e per #Gattuso è ora di pensare al futuro. - Glongari : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il figlio… -