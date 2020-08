Gattuso-ADL, si lavora sul nuovo contratto: c’è anche il rischio di una rottura anticipata (Di lunedì 10 agosto 2020) In casa Napoli è il momento delle riflessioni. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona di Leo Messi, la squadra partenopea ha concluso la stagione. Il calciomercato, con l’arrivo di Osimhen, è stato già aperto da parte di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore nigeriano è arrivato in Italia per una cifra importante, oltre … L'articolo Gattuso-ADL, si lavora sul nuovo contratto: c’è anche il rischio di una rottura anticipata Leggi su dailynews24

FrancoMater2 : #Gattuso relativamente alla domanda sul rinnovo, ha fatto capire più volte che la sua permanenza non è scontata. D… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, incontro #Gattuso – #Adl: oggi è il giorno del rinnovo Salvo clamorosi colpi di scena, le parti sono pronte a… - SiamoPartenopei : Gattuso vuole restare, ma non gli piacciono le penali di ADL. Non vuole sentirsi imprigionato - SiamoPartenopei : Repubblica - Rinnovo Gattuso, il problema sono le penali di ADL: non vuole accordo 'capestro' - MondoNapoli : IL MATTINO - Incontro odierno Gattuso - ADL a Capri, le ultime - -