Garanzini: Koulibaly, da baluardo della difesa del Napoli ne è diventato il colabrodo (Di lunedì 10 agosto 2020) Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite di Champions che hanno viste impegnate le squadre italiane. Resta in corsa soltanto l’Atalanta. Garanzini parla anche del Napoli. Il discorso parte dal suicidio del Real Madrid a Manchester. “I due gol se li è fatti Varane, campione del mondo in carica e tra i migliori centrali d’Europa, che ha regalato agli inglesi due palloni da rincorrerlo col bastone. Persino peggio di Koulibaly, che da baluardo della difesa del Napoli ne è diventato il colabrodo, come si è rivisto anche l’altra sera a Barcellona”. Ma c’è anche una variabile impazzita, in questa Champions. E’ rappresentata dagli arbitri e dal loro ... Leggi su ilnapolista

