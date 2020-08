Galliani su Pirlo alla Juventus: “L’ho sentito al telefono e rideva come un matto perché…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha sorpreso tutti la notizia della scelta di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. L'ex centrocampista era appena stato nominato tecnico della squadra bianconera U23, ma a distanza di poche ore, è arrivata subito la promozione in prima squadra con l'esonero di Maurizio Sarri. A commentare questo approdo in panchina del Maestro, è stato Adriano Galliani, suo grande amico, e attuale dirigente del Monza.Galliani: "Era allenatore già quando giocava. L'ho sentito al telefono e..."caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="679" Pirlo (getty images)/captionParlando ai microfoni del Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha commentato con positività la scelta della Juventus ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Galliani su Pirlo alla Juventus: 'L'ho sentito al telefono e rideva come un matto perché...' -… - infoitsport : Juve-Pirlo, il parere di Adriano Galliani - CMaur31 : RT @TUTTOJUVE_COM: Galliani al Corsport: 'Ho appena sentito Pirlo, rideva come un matto. Scelta intelligente della Juve. Cederlo fu il mio… - A_Tutto_Milan : Milan, Galliani: 'Un errore lasciare andare Pirlo ma...' - ArrigoFu : @ComunqueMilan @gumas75 Ma non vi viene mai il sospetto che le parole di Pirlo siano quelle di un amante scaricato?… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Pirlo Galliani: 'Pirlo farà benissimo, la sua cessione il mio errore più grande! Lui studiava, che lazzaroni Dinho e Ronaldo...' Calciomercato.com Pirlo come Guardiola, Zidane o Leonardo? A chi assomiglia?

La scelta di Pirlo sulla panchina della Juventus sorprende, ma non è la prima volta che un ex giocatore viene improvvisamente chiamato ad allenare la squadra: è successo con Guardiola e Zidane, che pe ...

Pirlo alla Juve, Galliani rivela: "Rideva come un matto, l'ho sentito al telefono"

Adriano Galliani al 'Corriere dello Sport' elogia Andrea Pirlo: "Era allenatore quando giocava, e il campo non tradisce". Se c'è un dirigente che conosce perfettamente Andrea Pirlo, quello è sicuramen ...

La scelta di Pirlo sulla panchina della Juventus sorprende, ma non è la prima volta che un ex giocatore viene improvvisamente chiamato ad allenare la squadra: è successo con Guardiola e Zidane, che pe ...Adriano Galliani al 'Corriere dello Sport' elogia Andrea Pirlo: "Era allenatore quando giocava, e il campo non tradisce". Se c'è un dirigente che conosce perfettamente Andrea Pirlo, quello è sicuramen ...