Furbetti del Covid. Fuori i nomi dei parlamentari che hanno avuto il bonus. Di Maio: “Vergognoso e davvero indecente. Gli italiani hanno il diritto di sapere chi sono” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sono coperti dalla legge sulla privacy, ma gli italiani hanno il diritto di sapere chi sono. Fuori i nomi. E se serve assumiamo ogni tipo di iniziativa parlamentare”. E’ quanto scrive sulla pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito dei cinque parlamentari che hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus di 600 euro, poi aumentato a 1000, previsto dal decreti Cura Italia e Rilancio in seguito all’epidemia. “Cinque poveri Furbetti – aggiunge ironico Di Maio – che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta ... Leggi su lanotiziagiornale

