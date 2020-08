Furbetti del bonus, spunta il primo nome in Piemonte: è un consigliere regionale della Lega. Ma in tutta Italia emergono altri casi (Di lunedì 10 agosto 2020) spuntano i primi nomi dei beneficiari – ribattezzati “Furbetti” – del bonus Inps da 600 euro. Il primo della lista, in Piemonte, è Matteo Gagliasso, 27 anni, ingegnere, libero professionista. È stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale lo scorso anno, nelle file della Lega. «Venerdì ho fatto il bonifico e restituito all’Inps milleduecento euro, le due rate del bonus che avevo ricevuto», ha raccontato a Lo Spiffero. La restituzione sarebbe avvenuta proprio un paio di giorni prima dello scoppio del “caso”. Il 27enne ha spiegato che la richiesta è partita dal suo commercialista. «Io poi non ho seguito la ... Leggi su open.online

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - Vince80564611 : RT @francescatotolo: Depenalizzando il reato di peculato per il non versamento della tassa di soggiorno, #Conte salva l’onore del “suocero”… - CastigamattU : RT @francescatotolo: Depenalizzando il reato di peculato per il non versamento della tassa di soggiorno, #Conte salva l’onore del “suocero”… -