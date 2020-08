Furbetti del bonus, la consigliera di Milano Anita Pirovano si autodenuncia (Di lunedì 10 agosto 2020) La questione dei "Furbetti del bonus" sta facendo molto discutere nelle ultime ore, ma qualche amministratore locale già si autodenuncia, sottolineando la grande differenza che c'è tra un consigliere o un sindaco di un piccolo Comune e un parlamentare. La prima a uscire allo scoperto è stata la consigliera del Comune di Milano Anita Pirovano, eletta con la lista di sinistra Milano Progressista, che su Facebook ha scritto:“Dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Inoltre, nella vicenda sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - PCossu : RT @mbartolotta63: Dai commenti e dai tweet di ieri sulla responsabilità del governo nella diatriba dei #furbetti, mi rendo conto che la qu… - Stefano47510568 : RT @Agenzia_Ansa: Si allarga il fenomeno dei #furbetti del #bonus. Un altro consigliere comunale di #Milano :'Io ho preso la #cig, dovevo r… -

Dentro la Lega sarebbe partita la ricerca per risalire all’identità dei tre deputati, dei cinque che hanno chiesto l’indennità da 600 euro dedicati a partite Iva e autonomi in difficoltà per la crisi ...I furbetti non hanno ancora un nome. Ma hanno un colore politico ben definito. Lo scoop di Repubblica ha terremotato questa domenica di agosto. Cinque deputati avrebbero chiesto e ottenuto dall'Inps i ...