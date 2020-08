Furbetti del bonus Iva, Italia Viva: “Nessuno di noi lo ha chiesto, Inps smentisca” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’Inps è barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus”. Il vice presidente della Camera, Ettore Rosato (Italia Viva) ha commentato così in un post su Facebook la vicenda dei deputati accusati di aver chiesto e ottenuto il contributo stanziato per le partite Iva dal governo durante l’emergenza Coronavirus. “Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi”, ha scritto Rosato nel post. “Nelle ore scorse l’Inps ha fatto trapelare che 5 deputati, di cui ... Leggi su tpi

