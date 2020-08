Furbetti del bonus, Italia Viva al contrattacco. Nobili insiste: «Noi non siamo coinvolti» (Di lunedì 10 agosto 2020) Con questa storia «Italia Viva non c’entra nulla, è gravissimo che sia stata chiamata in ballo, valuteremo tutte le forme per tutelarci». Il deputato di Iv Luciano Nobili, raggiunto da Open, è fermo nello smentire categoricamente ogni coinvolgimento del suo partito nello scandalo dei parlamentari che hanno chiesto il bonus autonomi da 600 euro. Parole che arrivano in concomitanza con le ultime indiscrezioni pomeridiane finite su siti e agenzie di stampa. Quelle che hanno dato nuove dimensioni allo scandalo: solo tre dei 5 parlamentari “incriminati” avrebbero effettivamente ricevuto il bonus. Non quello di Italia Viva che, però, da quel che riferiscono alcune fonti parlamentari interpellate da Repubblica e Ansa, ... Leggi su open.online

