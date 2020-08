Furbetti del bonus Inps, lo avrebbero chiesto 5 parlamentari ma solo 3 lo avrebbero ricevuto. Italia Viva: «Nessuno di noi» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il colpo di scena – se ce ne fosse bisogno – arriva a metà pomeriggio: non sarebbero cinque, ma “solo” tre, i deputati che avrebbero ottenuto il bonus da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi nella crisi provocata dalla pandemia di Coronavirus. Tre sui cinque che avrebbero avanzato la richiesta. La notizia trapela dall’Ansa che cita fonti parlamentari. Le indiscrezioni circolate in queste ore, dopo lo scoop di Repubblica che aveva tirato fuori la questione ieri, parlavano di tre leghisti, un grillino e un deputato di Italia Viva. «Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’Inps è barbaro, aveva chiosato in mattinata Ettore Rosato, ... Leggi su open.online

