Furbetti del bonus, il vero scandalo è l'Inps: fuori la verità sulla lista dei politici (Di martedì 11 agosto 2020) Meriterebbe i riflettori sparati in faccia, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, per essere interrogato come si deve. Perché se da una parte ci sono i cialtroni che si attaccano a seicento euro in Parlamento come nelle regioni, dall'altra ci sta lui, il diffusore numero uno delle notizie che squassano le istituzioni. Dice e non dice. Soffia e non spiega. Insozza e scappa. L'Inps, a partire dal suo presidente, deve rispondere a molte domande. Anche perché quando si scoprirono i nomi degli ex brigatisti rossi percettori del reddito di cittadinanza, l'allora direttore del Lazio, Fabio Vitale, fu spedito nelle Marche. Lo incolparono delle fuga di notizie e lo mandarono a svernare altrove. Tridico può agevolmente sostenere di non essere lui l'informatore di “Repubblica”? Oppure ben 48 ore dopo è ... Leggi su iltempo

