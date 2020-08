Furbetti del bonus: il vero colpevole è il governo. Scandalo: i 600 euro concessi senza soglia di reddito (Di lunedì 10 agosto 2020) Come si fa ad accordare un sostegno al reddito senza mettere una soglia di reddito? Follia. E' questo lo Scandalo. Eppoi ci si lamenta che l'europa non si voglia fidare dell'Italia. Leggendo questa brutta storia, anche coloro che hanno premuto per concedere ricovery fund e totale dei 209 miliardi all'Italia si staranno chiedendo dove andranno a finire quei soldi Leggi su firenzepost

