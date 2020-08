Furbetti del bonus, Garante Privacy: nessun ostacolo a pubblicare i nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) Indignazione bipartisan per la vicenda dei 3 deputati che, nonostante un reddito tra i 14 e i 15mila euro mensili, hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus da 600 euro mensili - poi elevato a 1000 - dei decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. Altri due deputati avrebbero fatto la domanda, non accolta Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del Bonus, via libera Garante: «Nessun ostacolo a diffusione nomi». Voci su Dara e Murelli Il Messaggero Bonus, sospetti su due leghisti. Il Carroccio: "Se vero, sospensione"

Si fa sempre più intricata la questione relativa ai 5 deputati che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro: stando alla notizia lanciata da La Repubblica, i furbetti avrebbero intascato il sussidio pre ...

Si fa sempre più intricata la questione relativa ai 5 deputati che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro: stando alla notizia lanciata da La Repubblica, i furbetti avrebbero intascato il sussidio pre ...