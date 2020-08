Furbetti del bonus, Di Maio: «Il M5s sta firmando per rinunciare alla privacy. Dimissioni dei parlamentari che hanno preso il sussidio» – Il video (Di lunedì 10 agosto 2020) «I parlamentari del M5s stanno firmando un’autocertificazione per rinunciare alla privacy» sulla questione del bonus Inps. L’annuncio arriva dall’ex capo politico del Movimento Luigi Di Maio: «Tutto il gruppo parlamentare del M5S lo farà questo e lo chiediamo a tutte le forze politiche». In una diretta video su Facebook, l’attuale ministro degli esteri afferma che i «responsabili, di qualsiasi partito siano, devono venire fuori e poi si devono dimettere». «Si dice che ci siano 3 leghisti, uno di Iv e un M5s a fare richiesta: ma non è questo il problema. La classe politica è chiamata a fare del suo meglio in questa crisi che è economica e sanitaria e dunque noi ... Leggi su open.online

