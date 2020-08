Furbetti del Bonus Covid, pressing di governo e partiti sui nomi: ecco le prime ammissioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Indignazione bipartisan per la vicenda dei 3 deputati che, nonostante un reddito tra i 14 e i 15mila euro mensili, hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il Bonus da 600 euro mensili - poi elevato a 1000 - dei decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. Altri due deputati avrebbero fatto la domanda, non accolta Leggi su ilsole24ore

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - SBrannetti : RT @La7tv: #lariachetira @Ignazio_LaRussa (Fratelli d'Italia): 'La politica è passione, non professione. Quando si capirà questo probabilme… - Popopozau : RT @ultimenotizie: Tra i furbetti del #bonus600euro spuntano in Veneto i big della #Lega: il vicepresidente della giunta regionale Forcolin… -