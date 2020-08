Furbetti dei 600 euro, il governo si giustifica: “C’era fretta, non abbiamo previsto limiti di reddito” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – I nomi non sono ancora usciti, ma ora si conoscono gli schieramenti politici – 3 in tutto – dei 5 parlamentari «Furbetti»: di coloro, cioè, che avevano fatto domanda all’Inps per il bonus partite Iva da 600 euro mensili (poi elevato a 1000), previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio e pensato per venire in aiuto ai lavoratori autonomi durante il lockdown. Ingordi La scoperta, portata alla luce da Repubbica nella giornata di ieri, proviene da una segnalazione diretta della direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, creata ad hoc dal presidente Pasquale Tridico con l’obiettivo di individuare i truffatori. A norma di legge, tutti i possessori di partita Iva, liberi professionisti co.co.co e alcune categorie di autonomi, avevano diritto di ... Leggi su ilprimatonazionale

myrtamerlino : La vicenda dei #parlamentari #furbetti che hanno richiesto il #bonus è incredibile e indegna. Pensavo ad una fake n… - HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - GiovanniToti : Come si è potuto permettere che dei #parlamentari che guadagnano 12mila euro al mese ricevessero anche il bonus cov… - SacchiGg : RT @muzza1966: #FuoriINomi perché pretendo che le cose cambino, che si paghino le tasse, che la si smetta di chiamare furbetti dei miseri l… - ADeborahF : RT @ErmannoKilgore: #FuoriINomi #Inps #Furbetti #Parlamentari il miglior metodo per punire questa gente e i loro difensori dei Media è vota… -