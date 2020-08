Furbetti dei 600 euro: ecco perché l’Inps potrebbe rivelare i nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Chi sono i politici che hanno incassato il bonus? Chi sono i parlamentari che hanno chiesto (e ottenuto) il bonus di 600 euro stanziato dal governo durante il lockdown e riservato a partite Iva e lavoratori autonomi? E le centinaia tra assessori, consiglieri comunali e regionali, governatori e sindaci? Non sappiamo i nomi, a parte quello di Anita Pirovano, consigliere comunale per la lista “Milano Progressista” del capoluogo lombardo e coordinatrice metropolitana di Sel. E’ la sola, almeno al momento, ad essersi autodenunciata giustificandosi così: “Non vivo di politica perché non voglio e non lo farei”. Intanto però imperversa la bufera sui politici “Furbetti” e in particolare vengono presi di mira i cinque parlamentari che hanno ... Leggi su ilprimatonazionale

HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - myrtamerlino : La vicenda dei #parlamentari #furbetti che hanno richiesto il #bonus è incredibile e indegna. Pensavo ad una fake n… - GiovanniToti : Come si è potuto permettere che dei #parlamentari che guadagnano 12mila euro al mese ricevessero anche il bonus cov… - francang1950 : Furbetti del bonus Iva, Italia Viva: 'Nessuno dei nostri l'ha preso' - FabiolaCalcioli : RT @maryfagi: Ma noi siamo la caccia ai furbetti dei 600 euro, mi raccomando -