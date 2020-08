Furbetti, c’è la prima autodenuncia. E’ un consigliere di Sel: “Ho chiesto il bonus, non vivo di politica” (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 ago – Spunta la prima autodenuncia tra i percettori del bonus di 600 euro per le partite Iva. Non si tratta, però, di uno cinque Furbetti parlamentari (3 della Lega, 1 grillino e 1 di Italia Viva) di cui ormai tutta Italia vorrebbe conoscere l’identità, ma di un consigliere comunale milanese. Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano Progressista e coordinatrice metropolitana di Sinistra Ecologia Libertà, in un lungo post su Facebook si autodenuncia alla luce del coinvolgimento, rivelato da Repubblica, di «duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Apprendo dunque da Repubblica online che sarei coinvolta (!) nello scandalo dei “Furbetti del ... Leggi su ilprimatonazionale

