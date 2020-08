Frosinone, Nesta: «Avevamo le ruote sgonfie, ce la giocheremo» (Di lunedì 10 agosto 2020) L’allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Pordenone Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Pordenone, valido per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B. Ecco le parole del tecnico: «Erano rimaste poche forze in campo, pensavamo finisse 0-0. Tremolada poi s’è inventato il gol del vantaggio. Oggi sembrava che qualche giocatore avesse le ruote sgonfie, siamo stati sfortunati, abbiamo perso Novakovich per un problema alla caviglia, per noi, ma soprattutto in B, è utile un giocatore così: fa salire la squadra, sterza… Poi ho fatto entrare Camillo Ciano, scegliendo di giocare con le due punte ... Leggi su calcionews24

DAZN_IT : Esplode Nesta, vola il Frosinone ?? Una gemma di Ciano al 120' spalanca le porte della semifinale ai ciociari ??… - Mediagol : #Frosinone-#Pordenone, #Nesta ci crede: “Non è finita, avevamo le ruote sgonfie”. E su Pirlo alla #Juventus… - Mediagol : #Frosinone-#Pordenone, Nesta ci crede: 'Non è finita, avevamo le ruote sgonfie'. E su Pirlo alla #Juventus...… - SPress24 : Frosinone-Pordenone 0-1: Tremolanda decisivo, Nesta rischia la Serie A - PicenoTime : VIDEO Playoff Serie B: Frosinone-Pordenone 0-1, le voci di Nesta e Tesser post gara -