Friedkin, il piano per una Roma al top nel giro di due anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Meno una settimana. Salvo ritardi tecnici, la Roma passerà di proprietà lunedì prossimo a Londra, negli uffici della nuova società dei Friedkin del quartiere Edgware. All'atto della firma saranno ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Friedkin, il piano per una #Roma al top nel giro di due anni: Tra una settimana la chiusura, poi via al progetto di… - VoceGiallorossa : ?Friedkin tentato da @Totti e De Rossi - VoceGiallorossa : ???Il primo compito di Friedkin ???L'editoriale di @lucadale86 #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #ChampionsLeague… - VoceGiallorossa : #??1?? Il primo compito di Friedkin ?? L'editoriale di @lucadale86 #ASRoma #Friedkin - passetour : RT @VoceGiallorossa: ??????CESSIONE AS ROMA - Tutte le notizie sull'avvenuta cessione della Roma al Friedkin Group! GRAFICA! -