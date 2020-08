Francia, un fulmine colpisce la funicolare di Lourdes: 12 feriti, 2 sono gravi (Di lunedì 10 agosto 2020) Pomeriggio di paura a bordo di un treno a Lourdes, in Francia. Dodici persone sono rimaste ferite dopo che un fulmine ha colpito i binari della funicolare che collega Lourdes, la città dei Pirenei francesi meta di pellegrinaggi, al Pic du Jer. Nel tentativo di evitare il peggio, l’autista della funicolare ha frenato bruscamente il mezzo in corsa e i passeggeri a bordo sono caduti l’uno sull’altro. Delle dodici persone rimaste ferite, ce ne sono due in gravi condizioni. Si tratta di una coppia trasportata d’urgenza all’ospedale di Lourdes. Stando a quanto riportato dall’emittente locale France Bleu, nell’incidente si è fatto male anche un bambino di ... Leggi su open.online

