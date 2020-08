Francesco Totti con la foto dei figli mostra il momento più bello della sua vita (Foto) (Di lunedì 10 agosto 2020) All’ultima Foto pubblicata da Francesco Totti sui social non c’è bisogno di aggiungere altro, l’immagine di tutto e le sue parole chiudono un cerchio perfetto. “La mia vita” e tre cuori rossi, uno per ogni figlio. Sono Isabel, Chanel e Cristian la sua vita perché sono i figli nati dal suo amore più grande, quello per Ilary Blasi, quello che dura da sempre nonostante siano così famosi e assediati dai paparazzi. Nella Foto condivisa su Instagram da Francesco Totti c’è tutto il suo orgoglio ma non è raro che l’ex calciatore della Roma mostri a tutti la sua felicità quella che ... Leggi su ultimenotizieflash

alibaba4940 : RT @GenCar5: 2/3 Nel 2005 il governo Berlusconi diede il 'bonus bebè' anche a Francesco Totti (incolpevole). Oggi sguardi interessati prete… - Claudio35260961 : RT @GenCar5: 2/3 Nel 2005 il governo Berlusconi diede il 'bonus bebè' anche a Francesco Totti (incolpevole). Oggi sguardi interessati prete… - g_iallorossi : #IlMessaggero: 'L'ultima tentazione di #Friedkin: puntare su #DeRossi allenatore e Francesco #Totti come responsabi… - GenCar5 : 2/3 Nel 2005 il governo Berlusconi diede il 'bonus bebè' anche a Francesco Totti (incolpevole). Oggi sguardi intere… - pagella_marco : RT @carlo_taormina: Do il benvenuto alla Famiglia Friedkin alla guida della squadra della più importante città del mondo. Sento che farà gr… -