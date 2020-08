Francesco Facchinetti, ladri in casa: “Mia moglie è stata male per giorni” (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol rivelano in tv di essere stati vittime di una banda di ladri che ha fatto irruzione nella loro villa. La coppia si è sposata nel 2014 e ha due figli, Leone e Lavinia. L’ex modella ha anche un’altra figlia, Charlotte, frutto di una precedente unione, mentre Francesco è papà di Mia, nata dal legame con Alessia Marcuzzi. Molto attivi su Instagram, dal 12 aprile sono i protagonisti di una serie tv intitolata The Facchinettis in cui raccontano la loro vita, fra momenti divertenti, commozione, ma anche attimi di paura. Come quella provata quando alcuni ladri si sono introdotti nella loro abitazione. “In casa mia c’è una panic room – ha spiegato ... Leggi su dilei

