Francesco Facchinetti, ladri in casa, il video in diretta tv (Di lunedì 10 agosto 2020) . Il presentatore televisivo ha subito il furto mentre si trovava a casa con sua moglie e i suoi figli. Grande è stato per loro lo spavento e la rabbia provati. Facchinetti ha raccontato lo spiacevole episodio accaduto nella sua villa di Mariano Comense, in provincia … Leggi su viagginews

RepubblicaTv : Furto in casa, Francesco Facchinetti pubblica il video: 'Ecco chi ha messo in pericolo la mia famiglia': 'Non amo l… - Teresa1964Maria : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… - infoitcultura : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Pronto a sparare” - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: #francesco facchinetti, #ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori» htt… - alessandro1846 : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… -