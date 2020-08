Francesco Facchinetti, ladri in casa del cantante: “Li avrei ammazzati, ho le armi…” (Di lunedì 10 agosto 2020) E così è arrivato anche in chiaro The Facchinettis, l’atteso format di DPlay dedicato alla quotidianità di Francesco Facchinetti e famiglia. La personalità forte del produttore e cantante è garanzia di intrattenimento per il pubblico di RealTime, sul quale lo show sta venendo trasmesso in questi giorni; consapevole di ciò, l’ex Dj Francesco ha regalato alle telecamere un racconto a dir poco sopra le righe, dedicato ad una recente, bruttissima esperienza, quando alcuni ladri entrarono nella casa di famiglia. La disavventura di Francesco Facchinetti e famiglia, aggrediti dai ladri e nascosti in una panic room: “Avevamo le armi pronte, non posso ... Leggi su velvetgossip

