Francesco Facchinetti, ladri in casa: "Avrei sparato per difendere chi amo" (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesco Facchinetti ha raccontato la notte di incubo vissuta con la moglie quando un ladro ha fatto irruzione nella loro casa. Francesco Facchinetti ha detto che era pronto a sparare per difendere la sua famiglia quando un ladro è entrato nella sua villa. Il cantante ha raccontato la brutta avventura durante il reality The Facchinettis, in onda la domenica in prima serata su Real Time. Francesco Facchinetti ha vissuto un evento molto traumatico che ha deciso di rivelare in The Facchinettis, un reality in cui il disc jockey e la moglie Wilma Helena Faissol raccontano la loro vita quotidiana. Nella docuserie Facchinetti ha mostrato le immagini di un ladro che di notte ha fatto irruzione nella sua ... Leggi su movieplayer

