Francesco Facchinetti e i ladri in casa: “Pronto a sparare, mia moglie ha vomitato per giorni” (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesco Facchinetti e la moglie Wilma sono protagonisti di “The Facchinettis”, la serie televisiva che racconta senza filtri la loro vita quotidiana, trasmessa prima su DPlay e ora in onda in prima serata su Real Time, ogni domenica. Nell’ultima puntata, il produttore e imprenditore ha raccontato della terribile esperienza che ha vissuto con la sua famiglia, quando ha dovuto fronteggiare i ladri in casa. “Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo – ha spiegato prima sui social Francesco -. Se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia ... Leggi su ilfattoquotidiano

