Francesco Facchinetti e famiglia rinchiusi armati nella panic room di casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Brutta avventura occorsa a Francesco Facchinetti e famiglia qualche mese fa, ma resa nota solo adesso grazie al programma in onda su Real Time The Facchinettis. A raccontare l’accaduto sono Facchinetti e la moglie Wilma Faissol supportati dalle immagini delle telecamere nascoste che mostrano i ladri in azione e la famiglia che si rifugia nella panic room e poi si arma per far fronte ad un eventuale faccia a faccia col ladro. in riproduzione.... Nelle immagini trasmesse si vede anche la moglie girare armata per casa “Mia moglie sconvolta che gira per ... Leggi su tvzap.kataweb

belpan5 : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… - d_essere : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… - laura19165011 : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… - Arianna5422 : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… - M1kM3n : RT @RadioSavana: Ladri (#risorseINPS) in casa di Francesco Facchinetti: 'Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori.' Senza s… -