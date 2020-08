Francesca Pascale e Paola Turci, ecco la prossima meta di coppia: “Super riservata tenuta del Salento” (Di lunedì 10 agosto 2020) Proprio in queste ore, Candida Morvillo ha intervistato Alessandro Cecchi Paone che, tra le righe, ha praticamente confermato la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci. Monica Setta, invece, ha firmato un articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno, svelando la nuova meta della coppia. Francesca Pascale e Paola Turci, ecco la prossima meta di... L'articolo Francesca Pascale e Paola Turci, ecco la prossima meta di coppia: “Super riservata tenuta del Salento” proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

