Franca Valeri, il regista di Carosello: "Quella tv scuola di vita per milioni di italiani" (Di lunedì 10 agosto 2020) Il ricordo di Vito Molinari, uno dei pionieri degli spettacoli del Dopoguerra: la comicità di Franca era pari solo a Quella di Walter Chiari Leggi su quotidiano

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - iceTeaSince1856 : RT @mele_nando: La figlia di Franca Valeri: «Non pensate ai fiori, fate una donazione per i cani abbandonati» Cerchiamo #diTrovare un equi… - galessi90 : RT @IlariaPiperno: Franca Valeri era figlia di un matrimonio misto, padre ebreo e madre non ebrea. Ha patito le leggi razziali italiane pro… -