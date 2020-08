Franca Valeri e la rivoluzione degli educati (Di martedì 11 agosto 2020) La scelta del cognome in nome del delizioso poeta e scrittore francese Paul Valéry fu, da subito, la firma di uno stile. Unico. Colto e, insieme, volutamente elitario. Là dove innanzitutto si sorride di sé stessi . L’autore prescelto non apparteneva alla serie dei più gettonati, pur essendo un riferimento anche nella lotta contro il nazismo. E Franca Maria Norsa, poi Valeri, figlia di un padre ebreo, sapeva cos’erano i fascismi. Il tratto che contraddistingue in un’artista poliedrica ma rigorosa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - volpini_laura : RT @pinostra: Franca Valeri, Pino Strabioli: 'Il giorno più felice dell'anno per lei era il 25 aprile' - pinostra : RT @GiovanniAnversa: La Valeri è radicata nell'immaginario collettivo ed è per questo che sarà sempre con noi. Ho cenato una sola volta con… -