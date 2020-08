Franca Valeri, Carlo Verdone ricorda: "Venne a vedermi a teatro, ero nervosissimo" (Di lunedì 10 agosto 2020) Carlo Verdone era un grande ammiratore di Franca Valeri, l'attrice scomparsa ieri lo andò a vedere a teatro e alla fine dello spettacolo lo raggiunse in camerino per salutarlo. Carlo Verdone ricorda Franca Valeri, scomparsa nella giornata di ieri all'età di 100 anni, che aveva festeggiato a fine luglio. Verdone conosceva e frequentava l'attrice milanese che conobbe nel 1980, agli inizi della sua carriera: "Venne a vedermi a teatro, ero nervosissimo", ha ricordato in un'intervista a Il Messaggero. Franca Valeri potrà essere salutata oggi per l'ultima volta alla ... Leggi su movieplayer

