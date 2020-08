Franca e le altre, ritratti di donna (Di martedì 11 agosto 2020) Se ne è andata una figura amica, una donna baciata dalla grazia dello humor, una signora coeva di milanesi agguerrite, borghesi, anticonformiste e radicali, come Camilla Cederna, una di quelle intellettuali rare come era Franca Valeri. Un’artista capace di coniugare alto e basso in ogni campo della cultura. Drammaturga, scrittrice, attrice, la sua biografia testimonia di uno spirito pionieristico: la prima donna a fare la radio, la prima attrice comica italiana. La nostra Franca è tante cose, ma soprattutto è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Se ne è andata una figura amica, una donna baciata dalla grazia dello humor, una signora coeva di milanesi agguerrite, borghesi, anticonformiste e radicali, come Camilla Cederna, una di quelle intelle ...

La figlia di Franca Valeri: "Non pensate ai fiori, fate una donazione per i cani abbandonati"

«A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo»: è questa la raccomandazione che arriva dalla ...

