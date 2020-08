Formula 1, Toto Wolff spaventato dalla Red Bull: “c’è anche Max Verstappen per il titolo mondiale” (Di lunedì 10 agosto 2020) La vittoria ottenuta da Max Verstappen nel Gran Premio del 70° Anniversario è stato un primo campanello di allarme per la Mercedes, costretta ad interrompere la serie di quattro vittorie consecutive di questo inizio di stagione. Bryn Lennon/Getty ImagesI problemi alle gomme hanno giocato a favore dell’olandese, capace di ottenere il primo successo in questo Mondiale 2020. Un risultato che ha spinto Toto Wolff a tenere ben saldi i piedi a terra, coinvolgendo nella lotta al titolo anche l’olandese: “il Mondiale è aperto, devo dire che la situazione è buona anche perché in tanti parlavano di una ‘passeggiata di salute’ per la Mercedes verso i titoli 2020. Non era certo una passeggiata di salute. A Silverstone non avevamo ... Leggi su sportfair

Daniele64181695 : @enzo_conte79 @SkySportF1 È formula 1 mercedes , basta ritirarsi dal mondiale per protesta e poi vedremo senza ferr… - Matteo_NFL : @ivadlc_ Dice che fanno spettacolo(Toto) mentre sono illegali antisportivi e l'anti spettacolo x eccellenza! Vada p… - sportface2016 : Caso #RacingPoint | Toto #Wolff: 'Felici di andare in tribunale se qualcuno ci attacca' - Daniele64181695 : @SkySportF1 La formula 1 mercedes non piace piu a nessuno vicenda racing point una vera buffonata, toto' wolf e pep… - LordKry81 : @AndreaEttori Toto Wolff fa benissimo a battere i pugni per il Patto della Concordia. La Mercedes merita lo status… -