Formula 1, la Racing Point non ha dubbi: “Sergio Perez correrà il Gran Premio di Spagna al 99%” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Gran Premio di Spagna potrebbe essere l’occasione per rivedere in pista Sergio Perez, costretto a saltare le due gare di Silverstone per la sua positività al Coronavirus. La Racing Point ha sostituito il messicano in Inghilterra con Nico Hulkenberg ma, sebbene il tedesco non abbia affatto sfigurato, il team ha intenzione di rimettere in pista il proprio pilota titolare nel prossimo week-end. Pool/Getty ImagesA rivelarlo è Otmar Szafnauer, team principal della scuderia: “sembra che la presenza del virus nel suo sistema stia andando via test dopo test. Checo ha fatto un altro tampone sabato. Prevedo che quando arriverà il risultato sia già in fase negativa. Penso che quando arriveremo a Barcellona, Perez potrà ... Leggi su sportfair

