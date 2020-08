Forlì, anziana donna muore per infezione da legionella (Di lunedì 10 agosto 2020) La casa di riposo Zangheri, di Forlì, è tornata a far parlare di se. Dopo essere stata protagonista per i casi di coronavirus all’interno della struttura ecco una nuova tegola. Un’anziana donna è morta per un’infezione causata dal batterio legionella È successo a Forlì, nella casa di riposo “Zangheri“. Il fatto è accaduto alla fine … L'articolo Forlì, anziana donna muore per infezione da legionella proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

