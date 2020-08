FlixBus Italia ha cancellato i viaggi programmati di 5mila passeggeri: “Ci adeguiamo alle disposizioni anti-Covid” (Di lunedì 10 agosto 2020) FlixBus Italia ha cancellato 5mila viaggi programmati per adeguarsi “alle nuove disposizioni anti Covid”. L’azienda, si legge in una nota, sta contattando i passeggeri per offrire una soluzione di viaggio alternativa (qualora disponibile) o il rimborso. “Più di chiunque”, ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, “abbiamo rispettato sin dall’inizio ogni disposizione del governo per poter garantire il massimo della sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori e lo faremo anche stavolta, proveremo a ridurre i danni per i nostri clienti, ma i disagi saranno inevitabili. ... Leggi su ilfattoquotidiano

