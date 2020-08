Firenze. Bando per l’assunzione di 37 educatori servizi educativi (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è ancora tempo per partecipare al Bando per la selezione di 37 esecutori servizi educativi (categoria B1) con cui saranno coperti altrettanti posti a tempo indeterminato (34 a tempo pieno, 3 a tempo parziale). I neo assunti saranno impiegati nelle scuole dell’infanzia, nidi e spazi gioco del Comune di Firenze. La selezione è rivolta a candidati con la licenza della scuola dell’obbligo che abbiano prestato servizio in Comune nello stesso profilo o in uno equivalente per un periodo anche non continuativo di 120 giorni. E avverrà attraverso il Centro per l’impiego. Il Bando rimarrà aperto sino al 17 agosto. Per info https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-bandi-di-concorso/selezioni-esterne. “Con questi ... Leggi su laprimapagina

