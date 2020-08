Fine riprese de L’Allieva 3 backstage, anticipazioni e foto dal set con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e il cast della terza stagione VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) riprese de L'Allieva 3 tutti i backstage e le foto dal set con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi VIDEO Venerdì 7 agosto sono terminate le riprese de L’Allieva 3. Un viaggio più lungo del previsto durato ben 10 mesi per via del Covid-19 che ha bloccato il set dal 9 marzo al 15 giugno. Senza più Lino Guanciale, che ha lasciato la troupe una settimana in anticipo per raggiungere quella de Il Commissario Ricciardi, gli attori del ... Leggi su spettacoloitaliano

Ultime Notizie dalla rete : Fine riprese Fine riprese de L’Allieva 3 backstage, anticipazioni e foto dal set con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e il cast della terza stagione VIDEO Piper Spettacolo Italiano Supernatural 15: iniziano le riprese del finale, Jared Padalecki e Jensen Ackles commossi

Sono passati più di 14 anni da quando i fratelli Winchester hanno iniziato a dare la caccia a demoni e divinità, ma adesso la corsa di Supernatural sta per finire: le riprese per l'ultimo e definitivo ...

