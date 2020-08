FIFA 21: ecco le nuove caratteristiche della modalità Ultimate Team (Di lunedì 10 agosto 2020) Tramite un recente comunicato, EA ha annunciato le nuove funzioni che saranno presenti nella modalità Ultimate Team di FIFA 21. Tali funzioni sono relative alla personalizzazione della propria squadra e a nuovi aspetti più social.Altre novità riguardano l'eliminazione delle carte fitness e l'introduzione di eventi cooperativi in cui le varie community dovranno lavorare insieme al fine di ottenere speciali premi (anche in competizione con altri gruppi).FIFA 21 sarà disponibile su Stadia, PC, Switch, PS4, Xbox One e console di nuova generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

