Festino con alcol ed eroina: si sente male e gli amici lo abbandonano in auto (Di lunedì 10 agosto 2020) Un uomo di Mirano, Venezia,, è stato denunciato per lesioni personali gravi e omissione di soccorso, e un altro per quest'ultimo reato, dopo un Festino a base di alcol ed eroina che ha ridotto in fin ... Leggi su leggo

MIRANO. Festino a base di alcol e eroina: i carabinieri denunciano due italiani. I carabinieri della stazione di Mirano, unitamente al nucleo operativo e radiomobile e alla sezione rilievi del nucleo ...

Nel cuore della notte tra sabato e domenica, dopo una telefonata di emergenza al 118, il personale medico ha trovato un uomo italiano di 57 anni, privo di sensi, adagiato sul sedile posteriore della s ...

