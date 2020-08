Ferrovie, alta velocità Verona-Padova, al via lavori per 2,5 mld (Di lunedì 10 agosto 2020) Verona (ITALPRESS) – Firmato il contratto da 2,5 miliardi di euro per l'avvio dei lavori del primo lotto della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova, nella tratta Verona-Bivio di Vicenza. La consegna è prevista entro il 2027. Il tracciato, di 44,2 km, attraverserà 13 comuni. Commissionato da Rete Ferroviaria Italiana, sarà realizzato dal consorzio Iricav Due, costituito per circa l'83% dal Gruppo Webuild (45,44% Webuild e 37,49% Astaldi) e per il 17% da Hitachi Rail STS, nell'ambito di Progetto Italia, l'operazione di consolidamento promossa da Webuild per il rafforzamento delle infrastrutture nel Paese. “Questo progetto rappresenta un altro passo avanti nell'ambito di Progetto Italia. A pochi giorni dalla consegna del Ponte di Genova, ... Leggi su liberoquotidiano

