Ferrovie, alta velocità verona-padova, al via lavori per 2,5 mld (Di lunedì 10 agosto 2020) verona, ITALPRESS, - Firmato il contratto da 2,5 miliardi di euro per l'avvio dei lavori del primo lotto della linea ferroviaria ad alta velocità verona-padova, nella tratta verona-Bivio di Vicenza. ... Leggi su gazzettadiparma

paola_demicheli : Oggi in Veneto per sbloccare un'opera fondamentale per l'Italia, la linea dell'Alta Velocità tra #Verona e #Padova.… - princigallomich : Ferrovie, alta velocità Verona-Padova, al via lavori per 2,5 mld - QdSit : Ferrovie, alta velocità Verona-Padova, al via lavori per 2,5 mld #qds #qdsnotizie - paolorm2012 : RT @paola_demicheli: Oggi in Veneto per sbloccare un'opera fondamentale per l'Italia, la linea dell'Alta Velocità tra #Verona e #Padova. Co… - nestquotidiano : Ferrovie, alta velocità Verona-Padova, al via lavori per 2,5 mld -