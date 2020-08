Fase 3: Deloitte, sostegno al turismo e al made in Italy per ripartenza Paese (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Labitalia) - "Far sentire al sicuro i viaggiatori. Investire in forme di turismo innovative. Spingere il made in Italy per valorizzarne la potenza economica. Attuare politiche industriali coraggiose dedicate all'innovazione per assicurare una crescita sostenibile del Paese, sia industriale sia sociale". Queste, secondo Andrea Poggi, innovation leader di Deloitte Italia e North-South Europe sono le poche ma fondamentali direttrici e il ricettario per far ripartire il turismo, non solo in ottica estiva, ma anche e soprattutto per i prossimi mesi, quando bisognerà garantire alle città italiane la domanda di flussi turistici internazionali e locali che meritano. Secondo i dati dell'Osservatorio quindicinale di Deloitte, State of the consumer ... Leggi su liberoquotidiano

Sostenibilità: fondazione Deloitte presenta il Bilancio Sociale 2020

Fondazione Deloitte presenta il Bilancio Sociale 2020, documento redatto in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards che fotografa i principali risultati raggiunti in termini di responsabili ...

