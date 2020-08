Fan bollente: “mi farei bombare da Immobile a tutte le ore”. La risposta della moglie è tagliente (Di lunedì 10 agosto 2020) Se da una parte è la Lazio a dover rifiutare proposte indecenti dalle altre squadre, cercando a tutti i costi di trattenere Ciro Immobile, dall’altra è la moglie Jessica Melena che deve tenere lontane le fan. Su Instagram è diventato particolarmente virale il commento di una ragazza che, sotto una tenera foto che vede Ciro e Jessica baciarsi in vacanza, ha scritto: “mi farei bombare da Ciro a tutte le ore… ma mi va bene anche una cosa a 3“. Non si è fatta attendere la risposta della moglie Jessica che ha spento sul nascere i bollenti spiriti della tifosa: “purtroppo è sempre impegnato, non ha tregua“. L'articolo Fan bollente: “mi ... Leggi su sportfair

