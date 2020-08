Facebook smantella reti di troll filo-Trump (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: Rick Loomis/Getty Images)Menlo Park ha rimosso 35 account e tre pagine Facebook, oltre a 88 profili Instagram, che facevano parte di una troll farm e si spacciavano per sostenitori afroamericani di Donald Trump diffondendo fake news legate alla teoria complottistica conosciuta come QAnon. A dare la notizia è lo stesso Facebook nel rapporto sulle attività di contrasto di luglio 2020. Le motivazioni che hanno spinto il colosso social ad agire in questa direzione sono legate alle politiche contro le interferenze straniere. Infatti, la troll farm in questione avrebbe origini rumene e avrebbe assunto un comportamento non autentico violando le regole. L’attività di questa rete pro-Trump nata in Romania abbracciava un pubblico che su ... Leggi su wired

