Facchinetti Jr: "Ladri in casa, ero pronto a sparare. Mia moglie ha vomitato per giorni" (Di lunedì 10 agosto 2020) “Se entri a casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli. Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero”: questo ha affermato Francesco Facchinetti, che insieme alla moglie Wilma Faissol ha subito un furto nella casa in cui la coppia vive con i figli, Leone e Lavinia. “In casa mia c’è una panic room — ha raccontato nel corso del programma «The Facchinettis», in onda su Dplay Plus e incentrato sulla vita quotidiana della sua famiglia —. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì. Quando ero giù, avevo in mano un’arma e ho cercato di ... Leggi su huffingtonpost

